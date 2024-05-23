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Стрелявший в Фицо мужчина выступал против прекращения поставок оружия Украине

Напавший на Фицо на допросе заявил, что против прекращения поставок оружия Киеву

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Юрай Цинтула, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был не согласен с действиями властей республики, в том числе выступал против прекращения поставок оружия Украине. Об этом пишет словацкое издание Pravda со ссылкой на заявление суда, который ранее санкционировал его арест.

Согласно заявлению, на допросе нападавший заявил, что не согласен с политикой действующего правительства, с закрытием Офиса специальной прокуратуры, «с преследованием работников культуры и СМИ, а главное — хочет», чтобы Украине оказывали военную помощь. Он также назвал правительство предательским по отношению к Евросоюзу. По словам Цинтулы, в связи со всем этим он «решил, что будет действовать таким образом».

До этого издание Pravda со ссылкой на материалы суда сообщало, что Цинтула спланировал преступление за два дня до покушения. В рамках допроса нападавший рассказал, что намеревался только причинить ущерб здоровью Фицо, чтобы он не смог занимать пост премьер-министра Словакии, отмечало издание.

Покушение на премьера Словакии совершено 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе. Позднее стало известно, что жизни премьера ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что стрелявший в премьера Словакии участвовал в протестах против власти.

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