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Кадыров оценил слова Путина о российских ценностях

Кадыров: Россия становится открытым и смелым защитником традиционных ценностей

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Телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что в мире растет число сторонников РФ в вопросе защиты традиционных ценностей. Свою оценку чеченский руководитель дал в Telegram-канале.

«Согласен и добавлю, что Россия сегодня становится главным мировым, открытым и смелым защитником традиционных семейных ценностей. <...> Уверен, что на Владимире Владимировиче сегодня лежит большая ответственность не только за судьбу России, но и будущего всего мирового сообщества. И с этой миссией наш президент справляется», — высказался Кадыров.

На пресс-конференции по итогам года Путин заявил, что сторонников России много в городах США, Европы и других регионов мира. По мнению президента, людям нравится, что РФ не боится бороться за свои национальные интересы.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин попросил убрать женщин-военкоров с передовой в зоне СВО.

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