В Шереметьево россиянку, летевшую в отпуск на Кубу, приняли за аферистку с Украины

В московском аэропорту Шереметьево жительницу Перми посчитали украинской аферисткой и не хотели пускать на рейс. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на сообщение руководителя пермского турагентства Евгения Купина.

Проблемы у россиянки, которая летела с подругами в отпуск на Кубу, начались на паспортном контроле. В базе пограничной службы вместо ее данных «высвечивался мужчина с совершенно другой фамилией». Тогда пограничники решили, что путешественница на самом деле является гражданкой Украины, которая подделала документы и таким образом пытается улететь заграницу, и устроили ей допрос с пристрастием. Турагент считает ошибку в базе следствием ошибки сотрудников УФМС.

«Не понимаю, как ей лететь обратно. Другого паспорта у нее нет», — подчеркнул Купин. Он уточнил, что в итоге девушке удалось благополучно долететь до Кубы.

В Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу и в полиции Пермского края запросы информагентства пока не комментировали.

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