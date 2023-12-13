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В Германии возник риск наводнений

Циклон «Ваня» может спровоцировать наводнения в Германии

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В нескольких немецких регионах появился риск наводнений из-за циклона «Ваня», который пришел со стороны Балтики и движется к Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что юг Германии практически парализован из-за сильных снегопадов, а теперь идет дождь, что в итоге может привести к наводнениям в ФРГ.

Ранее сообщалось, что в российской столице вечером 13 декабря ожидаются серьезные заторы. В ведомстве отметили, что дорожная ситуация в столице стабильная, городской транспорт работает штатно. Автомобилисты едут медленнее и внимательнее со средней скоростью 22 км/ч.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что циклон «Ваня» (Vanja) придет в Москву к концу рабочей недели, из-за него высота сугробов в столице может вырасти до полуметра. Циклон несет в себе большие запасы влаги. Из-за этого в пятницу, 15 декабря, ожидается облачная, ветреная и снежная погода, возможна сильная метель. Синоптик добавил, что в этот день в столице может выпасть треть от месячной нормы осадков.

Ранее россиянам назвали главные правила поездок на машине в снегопад.

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