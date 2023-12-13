Суд признал законным приговор Наки и Карпуку за фейки о ВС РФ

Мосгорсуд принял решение признать законным решение приговорить блогеров Майкла Наки и Руслана Карпука к 11 годам лишения свободы заочно за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд рассмотрел апелляцию на приговор Наки и Карпуку и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты осужденных — без удовлетворения», — говорится в сообщении суда.

Ранее сообщалось, что российских блогеров Майкла Наки (признан в РФ иностранным агентом) и Руслана Карпука (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к 11 годам колонии по делу о распространении ложных сведений о Вооруженных силах России.

Также фигурантам запретили в течение пяти лет заниматься администрированием интернет-ресурсов. Прокурор запрашивал для Наки и Карпука по 13 лет колонии.

Согласно информации следствия, в марте 2022 года блогеры, находясь за пределами России, сняли и разместили на платформе YouTube видеоролики с недостоверной информацией о российской армии.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.