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Еще одна страна начала принимать российские карты «Мир»

Российская платежная система «Мир» запустила прием карт в Венесуэле

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российская платежная система «Мир» запустила прием своих карт в POS-терминалах Banco de Venezuela в туристических районах Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение платежной системы.

По информации источника, теперь граждане Российской Федерации смогут расплатиться картами «Мир» в отелях, ресторанах и магазинах в регионах Столичный округ, Нуэва-Эспарта и Боливар.

Особенность платежной инфраструктуры Венесуэлы заключается в наличии нескольких POS-терминалов в одном торгово-сервисном предприятии. Российские туристы должны будут проводить оплату через Banco de Venezuela.

5 декабря сообщалось, что платежная система «Мир» запустила прием российских карт в POS-терминалах на Кубе.

17 ноября сообщалось, что в середине ноября на всей территории Венесуэлы начала работать российская система «Мир». Министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто отметил, что она позволяет проводить платежи на 100% территории страны, порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты «Мир».

Ранее стало известно, что карты «Мир» начали принимать банки Лаоса.

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