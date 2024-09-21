Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеран «Зенита» вступился за Глушенкова после его слов о сборной России

Экс-игрок Стрепетов призвал не причислять футболиста Глушенкова к иноагентам

close
Михаил Киреев/РИА Новости

Полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова не стоит упрекать за слова о сборной России. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший футболист сине-бело-голубых Алексей Стрепетов.

Глушенков порадовался тому, что из-за перелома руки ему не пришлось ехать со сборной в «ненужную» поездку во Вьетнам. Кроме того, он заметил, что предпочитает тренироваться с одноклубниками Клаудиньо и Венделом, чем ехать в расположение национальной команды.

«Сборная — это всегда почетно. Думаю, Глушенков не хотел сказать что-то негативное о сборной, он просто неправильно высказал свои мысли. Да, остался в клубе, тренировался с бразильцами, идет рабочий процесс. Никакого негатива в адрес сборной нет. Вопрос журналиста был некорректный. Глушенков с удовольствием бы поехал в сборную, если бы не травма. Нет вопросов, что у него есть любовь к национальной команде», — считает Стрепетов.

Эксперт призвал футболиста думать о том, что он говорит представителям СМИ. По мнению Стрепетова, Глушенков мог выразиться и иначе, однако некорректная по отношению к сборной формулировка высказывания ни о чем не говорит. Ветеран убежден, что игрок не хотел никого обидеть.

Также экс-игрок «Зенита» прокомментировал мнение председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, который призвал признать Глушенкова иноагентом за слова о сборной. Стрепетов подчеркнул, что не стоит делать из мухи слона, и заявил, что футболисту следует принести извинения и ответить Свищеву.

Сборная России в начале сентября в Ханое провела товарищеский матч с Вьетнамом, в котором одержала победу со счетом 3:0. Там же подопечные Валерия Карпина должны были два дня спустя сыграть с командой Таиланда, однако эта встреча была отменена из-за тайфуна.

Ранее тренер «Зенита» Семак на слова Глушенкова про сборную заявил, что у всех свое мнение.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами