Ветеран «Зенита» вступился за Глушенкова после его слов о сборной России

Полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова не стоит упрекать за слова о сборной России. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший футболист сине-бело-голубых Алексей Стрепетов.

Глушенков порадовался тому, что из-за перелома руки ему не пришлось ехать со сборной в «ненужную» поездку во Вьетнам. Кроме того, он заметил, что предпочитает тренироваться с одноклубниками Клаудиньо и Венделом, чем ехать в расположение национальной команды.

«Сборная — это всегда почетно. Думаю, Глушенков не хотел сказать что-то негативное о сборной, он просто неправильно высказал свои мысли. Да, остался в клубе, тренировался с бразильцами, идет рабочий процесс. Никакого негатива в адрес сборной нет. Вопрос журналиста был некорректный. Глушенков с удовольствием бы поехал в сборную, если бы не травма. Нет вопросов, что у него есть любовь к национальной команде», — считает Стрепетов.

Эксперт призвал футболиста думать о том, что он говорит представителям СМИ. По мнению Стрепетова, Глушенков мог выразиться и иначе, однако некорректная по отношению к сборной формулировка высказывания ни о чем не говорит. Ветеран убежден, что игрок не хотел никого обидеть.

Также экс-игрок «Зенита» прокомментировал мнение председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, который призвал признать Глушенкова иноагентом за слова о сборной. Стрепетов подчеркнул, что не стоит делать из мухи слона, и заявил, что футболисту следует принести извинения и ответить Свищеву.

Сборная России в начале сентября в Ханое провела товарищеский матч с Вьетнамом, в котором одержала победу со счетом 3:0. Там же подопечные Валерия Карпина должны были два дня спустя сыграть с командой Таиланда, однако эта встреча была отменена из-за тайфуна.

Ранее тренер «Зенита» Семак на слова Глушенкова про сборную заявил, что у всех свое мнение.