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В Челябинской области ВИЧ-инфицированный наркоман укусил полицейского

ВИЧ-инфицированный наркоман в Миассе укусил полицейского в момент задержания

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В городе Миассе Челябинской области ВИЧ-инфицированный наркоман укусил сотрудника полиции, который пытался его задержать. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По его словам, инцидент произошел 9 декабря после того, как жители одного из домов на улице Шишкина обратились в полицию с жалобой на соседа. В указанной квартире полицейские обнаружили агрессивного мужчину, который находился в состоянии наркотического опьянения. При задержании он укусил одного из оперативников за руку. Позже стало известно, что задержанный болен ВИЧ.

«В Областной центр по профилактике и борьбе со спидом и инфекционными заболеваниями г. Миасса обратился сотрудник полиции, где ему был поставлен диагноз: скарифицированная рана правой кисти (царапина или ссадина с кровотечением), контакт с больным ВИЧ», — рассказал источник.

Следственный комитет по Челябинской области проводит проверку по факту нападения на сотрудника полиции. Источник уточнил, что задержанному 30 лет, ранее он уже был судим за кражу (ч. 2 ст. 158 УК), угон автомобиля (ч. 2 ст. 166 УК) и незаконный оборот наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). В момент задержания житель Челябинской области находился под административным надзором.

Telegram-канал Mash Batash до этого сообщал, что в Уфе 60-летний охранник магазина пострадал от действий грабителя, прятавшего под курткой алкогольную продукцию. Он отказался возвращать похищенное и стал угрожать охраннику заражением ВИЧ-инфекцией, а затем набросился на него с канцелярским ножом. Злоумышленник порезал потерпевшему сухожилия и смог убежать с места преступления.

Ранее сообщалось, что в России удалось снизить передачу ВИЧ от матери к ребенку.

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