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«Прикрывал бесстыдство шапкой»: россиянка заметила онаниста в автобусе

В Калининграде мужчина мастурбировал в автобусе, прикрываясь шапкой

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Жительница Калининграда рассказала, что заметила в автобусе мужчину, который онанировал на глазах у пассажиров. Об этом сообщает издание «Клопс».

По словам женщины, нарушитель ехал в переполненном автобусе №37 12 декабря. Калининградка отметила, что многие пассажиры заметили извращенца, но никто не остановил его.

«Кондуктор тоже это видела, просто произнесла «кхм», наверное, видела она это не первый раз за поездку», — отметила женщина.

По ее словам, мужчина «прикрывал свое бесстыдство шапкой».

Ранее онанирующего мужчину заметили в автобусе в Новосибирске.

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