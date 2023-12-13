«Прикрывал бесстыдство шапкой»: россиянка заметила онаниста в автобусе

Жительница Калининграда рассказала, что заметила в автобусе мужчину, который онанировал на глазах у пассажиров. Об этом сообщает издание «Клопс».

По словам женщины, нарушитель ехал в переполненном автобусе №37 12 декабря. Калининградка отметила, что многие пассажиры заметили извращенца, но никто не остановил его.

«Кондуктор тоже это видела, просто произнесла «кхм», наверное, видела она это не первый раз за поездку», — отметила женщина.

По ее словам, мужчина «прикрывал свое бесстыдство шапкой».

Ранее онанирующего мужчину заметили в автобусе в Новосибирске.