Роспотребнадзор рассказал о вероятности введения масочного режима в Москве

Ношение масок в Москве носит рекомендательный характер. Об этом журналистам заявили в управлении Роспотребнадзора по городу Москве, передает РИА Новости.

«Рекомендация носить маски для личной безопасности не является сигналом для введения масочного режима», — сказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре назвали ношение масок в общественных местах вопросом личной ответственности перед собой и окружающими.

Кроме того, в ведомстве призвали чаще мыть руки и использовать антисептики.

22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом (COVID-19) заявлял, что масочный режим в Кремль пока не возвращают.

21 ноября в России был зафиксирован значительный рост заболеваемости COVID-19. На 46-й неделе 2023 года было зарегистрировано более 59 тыс. случаев, что на 38 % больше, чем на прошлой неделе. Около 30% заболевших пришлись на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Ранее стало известно, что причиной затяжной простуды у россиян могут быть 300 возбудителей.