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В ДНР шесть человек пострадали в результате обстрела Моспино

Кулемзин: шесть человек пострадали при обстреле поселка Моспино

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Шесть человек были ранены, а десятки жилых домов разрушены в результате обстрела ВСУ села Моспино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Мэр столицы региона Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«Украинские нацисты продолжают тактику кровавого террора по отношению к мирным жителям Донбасса. <...> Ракетному удару подвергся поселок Моспино. Ранения различной степени тяжести получили 6 человек: мужчины – 1954 г.р., 1968 г.р., 1977 г.р., 1992 г.р., женщины – 1968 г.р. и 1971 г.р.», – написал градоначальник.

По его словам, украинские военные атаковали населенный пункт баллистической ракетой MGM-140 ATACMS американского производства, которая была оснащена кассетной боевой частью, вмещающей 950 суббоеприпасов общим весом более полутонны.

Информация о последствиях обстрелов продолжают поступать, отметил мэр.

20 мая в ходе обстрелов украинских войск 155-мм снарядами Кировского района Донецка была ранена пожилая женщина. Уточнялось, что такие боеприпасы применяют системы вооружения, которые производят страны НАТО.

Ранее в Херсонской области в результате атаки ВСУ была повреждена электроподстанция.

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