Семак назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что у московского «Динамо» самые высокие шансы на победу в Российской премьер-лиге, передает «РБ Спорт».

«Естественно, самые высокие шансы — у «Динамо». Ему достаточно ничьей, чтобы стать чемпионом. У нас и «Краснодара» шансы тоже есть. Но какие и насколько они большие, сложно сказать», — сказал Семак.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьей месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее агент Константина Тюкавина рассказал, сыграет ли игрок «Динамо» в матче с «Краснодаром».