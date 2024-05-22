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Главу районного управления МЧС в Петербурге подозревают во взятке

СК Санкт-Петербурга заподозрил начальника районного управления МЧС во взятке

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Shutterstock

Следственный комитет Санкт-Петербурга заподозрил 37-летнего начальника управления МЧС по Курортному району северной столицы в получении взятки в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о предъявлении сотруднику МЧС обвинения и избрании меры пресечения.

По версии следствия, мужчина получил взятку от представителя коммерческой структуры за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки по факту пожара. В настоящее время следователи занимаются восстановлением полной картины преступления и формированием доказательственной базы.

До этого бывший миграционного управления полиции Москвы был задержан за получение 20 млн за легализацию мигрантов. Во время следственных действий на одном из строительных объектов был проведен обыск, выявлены 27 нелегальных мигрантов и приняты меры к их выдворению.

Ранее главный кадровик Минобороны Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке.

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