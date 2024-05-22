Петербуржец устроил стрельбу около машины с ребенком на проезжей части

Жителя Петербурга задержали за стрельбу на проезжей части. Об этом сообщает «Фонтанка».

Известно, что мужчина ехал на машине марки Kia от Парголово в сторону Парнаса. По данным источника, на дороге он обратил внимание на водителя с ребенком в салоне и стал угрожать им оружием.

«По всей видимости, словами он ограничиться не смог и выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета», – сообщается в публикации.

Во время инцидента ни оппонент, ни ребенок не пострадали. Сотрудникам ДПС удалось задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина. Правоохранители изъяли у россиянина оружие.

На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить подробности произошедшего.

До этого в Новосибирске ревнивый мужчина открыл стрельбу по экс-возлюбленной и ее коллеге. Последний подвез россиянку к дому, где ее поджидал бывший партнер. С собой у мужчины был муляж гранаты и пистолет.

После стрельбы мужчина избил пару, но не нанес им серьезных травм. Мужчину задержали. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Подмосковье посетитель магазина открыл стрельбу по продавцу.