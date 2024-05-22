В Молдавии раскрыли, от чего зависят переговоры по вступлению в ЕС

Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что переговоры по вступлению в Евросоюз зависят от того, насколько быстро Кишинев реализует реформу системы юстиции. Ее слова приводит РИА Новости.

«Официальное открытие переговоров о вступлении Молдавии в Европейский Союз зависит от того, насколько быстро наша страна выполнит домашнее задание. Со стороны европейских стран есть полная открытость для ускорения начала переговоров, а правительство Молдавии делает все возможное для выполнения двух оставшихся шагов», — заявила Герасимова.

Она уточнила, что речь идет о назначении генпрокурора и оценке неподкупности судей для назначения в Высшую судебную палату.

Вице-премьер также заверила, что власти Молдавии прилагают максимум усилий, чтобы переговоры о вступлении в Евросоюз начались к концу июня.

17 марта 2023 года президент Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. По ее словам, у страны есть поддержка от стран политического объединения. Президент призвала все политические силы в стране признать, что другого пути развития Молдавии, кроме пути европейской интеграции, не существует.

Ранее Евросоюз и Молдавия захотели углубить партнерство в одной сфере.