Тренер Газзаев рассказал, стоит ли продлевать контракт с тренером сборной РФ Карпиным

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев положительно отреагировал на возможное продление контракта с наставником национальной команды Валерием Карпиным, передает «Спорт-Экспресс».

«Это хорошая новость, конечно же. Сегодня сборная должна существовать, и при Карпине она показывает хорошую игру и результаты», — сказал Газзаев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

7 июня подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч со сборной Белоруссии. Игра состоится в Минске.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).