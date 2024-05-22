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Семья убитой студентки Пехтелевой засудила МВД

Суд обязал полицию выплатить 700 тысяч рублей семье убитой студентки Пехтелевой

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Фото со страницы Веры Пехтелевой

Заводский районный суд Кемерова взыскал с министерства внутренних дел России 700 тыс. рублей за халатность полицейских, которая привела к гибели 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Об этом сообщает судебная пресс-служба.

Согласно решению суда, 600 тыс. рублей будут направлены родителям убитой, еще 100 тыс. — ее дяде.

«Потерпевшие требовали взыскать компенсацию в размере 7,5 млн руб.» — указывается в публикации.

Владислав Канюс жестоко убил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву и был помилован благодаря участию в спецоперации. Отец девушки сообщил, что при амнистии преступника освободили от уплаты 6,7 млн рублей родственникам погибшей и государству, а также сняли с него судимость. Канюс вышел на свободу, не пробыв в колонии и полугода, хотя должен был провести там 17 лет. В Кремле заявили, что практика помилования для всех одна и не зависит от резонансности дела.

Мужчина избил бывшую девушку, нанеся ей не менее 56 ударов. Девушка получила черепно-мозговую травму, у нее был сломан нос. Затем мужчина изнасиловал девушку и задушил ее шнуром от утюга. На протяжении 3,5 часа соседи, которые слышали крики из квартиры, где находились Пехтелева и Канюс, многократно пытались вызвать полицию, однако никто так и не приехал. Соседи сами вскрыли дверь, но Пехтелева уже погибла.

Ранее мать убитой Веры Пехтелевой выразила надежду, что решение о компенсации не будет голословным.

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