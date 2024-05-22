Shell ожидает роста спроса на СПГ в Азии

Энергетический гигант Shell рассчитывает, что его австралийские поставки сжиженного природного газа (СПГ) помогут удовлетворить растущий спрос со стороны развивающихся рынков Южной и Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Reuters.

Эти регионы, как ожидается, станут одними из основных потребителей дополнительных глобальных поставок СПГ к концу текущего десятилетия.

«Мы описываем это как скрытый спрос в Южной и Юго-Восточной Азии», — заявила аналитик Shell Сара Уэйк, добавив, что мировые рынки СПГ в этом году остаются «тонко сбалансированными».

По ее словам, внутренняя оценка перспектив спроса в Азии стала причиной глубокой приверженности Shell австралийскому рынку. «Мы видим себя конкурентоспособными на азиатских рынках. Речь идет о сохранении наших поставок, обеспечении высокой загрузки и надежности наших СПГ-активов в Австралии», — пояснила Уэйк.

Она отметила, что Shell довольна тем, как их флагманский плавучий завод по производству СПГ Prelude вышел из планового ремонта в Австралии. Prelude, палуба которого длиннее четырех футбольных полей, стал первым в мире плавучим СПГ-заводом стоимостью более $12 млрд. С момента начала производства в июне 2019 года он неоднократно останавливался, в том числе из-за пожара, приведшего к полной потере энергоснабжения в декабре 2021 года.

«В этом году объемы, конечно, ожидаются выше, чем в прошлом, поскольку у нас нет планового капремонта. Завод вышел из него с более высокой надежностью и узким диапазоном ожидаемой производительности», — сказала Уэйк, добавив, что следующий крупный ремонт запланирован только на 2026 год.

До этого стало известно, что Китай продолжает пользоваться своим энергетическим преимуществом.

Ранее Франция запустила в Омане крупный СПГ-проект.