Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура

Воздух в Москве в воскресенье, 17 декабря, прогреется до плюсовой температуры. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха выше 0℃ может также наблюдаться в понедельник, 18 декабря.

«В воскресенье прогнозируется повышение температуры до оттепели», — сказал он. Вильфанд подчеркнул, что ночью ожидается до -10℃, «а днем уже оттепельная погода».

Рекордные по высоте сугробы не растают и сохранятся до Нового года, добавил он.

По его прогнозу, высота сугробов в столице на выходных достигнет 40-45 см. Таким образом будут побиты рекорды 1919 и 1941 годов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что циклон «Ваня» придет в Москву к концу рабочей недели и принесет сугробы до полуметра.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.