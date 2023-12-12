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Британское судно загорелось у берегов Йемена

У побережья Йемена воспламенился британский корабль

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Керчь ФМ/РИА «Новости»

У побережья Йемена произошел инцидент с британским кораблем, на борту которого вспыхнул пожар. Об этом заявили в Управлении морских торговых операций (UKMTO) при Военно-морском командовании Великобритании.

«UKTMO получило сообщение об инциденте с судном в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива», — говорится в публикации.

Согласно информации управления, нечто непредвиденное случилось в 28 км к западу от йеменского порта Моха в Красном море.

«Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы», — заявили в UKMTO.

По данным ведомства, весь экипаж сейчас находится в безопасности, власти начали расследование.

Некоторое время назад бойцы йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) напали на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Отмечается, что атака проводилась с применением беспилотных летательных аппаратов, американские и израильские корабли пытались ей противостоять.

Ранее хуситы заявили об угрозах только имеющим отношение к Израилю судам.

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