Социальная сфера остается приоритетом в бюджете России

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв заявил, что оборонные расходы российского бюджета отвлекают на себя часть ресурсов, однако социальная сфера остается приоритетом бюджета РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оборонные расходы, или, если говорить более широко, — расходы на безопасность, конечно, отвлекают ресурсы от бюджета и решения иных проблем, стоящих перед страной», — сказал Широв.

По его словам, Россия даже с учетом специальной военной операции не является лидером в мировой экономике по расходам на оборону.

Ранее сообщалось, что уровень бедности в России незначительно снизится в период с 2023 по 2025 год. По последней информации Росстата от 6 декабря, уровень бедности в России в июле — сентябре упал до 10,2% с 10,5% в аналогичном периоде прошлого года. В пресс-службе Всемирного банка газете сказали, что не располагают дополнительными данными о численности малоимущих в России.

Также Всемирный банк спрогнозировал рост российской экономики на 1,6% по итогам этого года и замедление его темпов до 1,3% в следующем году. Этому будут способствовать ужесточение денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Впрочем, банк допустил увеличение частного потребления в России до 6% по итогам года. В докладе говорится, что росту отечественной экономики в 2023 году после рецессивного воздействия санкций способствовали бюджетные стимулы и увеличение кредитования.

По оценке Всемирного банка, среднегодовая инфляция в России в этом году составит 5,6%, то есть на 1,9 процентного пункта ниже прогноза Минэкономразвития РФ в 7,5%. Однако под конец года ослабление курса рубля ускорит рост цен, отмечается в документе.

27 ноября Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Что нужно о нем знать — в материале «Газеты.Ru».