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Путин и Нетаньяху условились взаимодействовать по эвакуации россиян из Газы

Путин и Нетаньяху договорились о дальнейшей эвакуации россиян из Израиля и Газы

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Ronen Zvulun/Reuters

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин договорились продолжать взаимодействие по процессу эвакуации россиян и их семей из Израиля и сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан», — указывается в публикации.

Согласно информации Кремля, партнерство двух стран также коснется освобождения израильтян, удерживаемых в палестинском анклаве.

Стороны условились продолжать двусторонние контакты, добавили в пресс-службе.

Незадолго до этого в Израиле сообщили о длительном разговоре Путина и Нетаньяху. Лидеры общались на протяжении 50 минут.

10 декабря спецборт МЧС доставил в аэропорт Домодедово еще 100 эвакуированных из сектора Газа граждан Российской Федерации и членов их семей.

Ранее Минздрав сообщил о состоянии эвакуированных из сектора Газа.

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