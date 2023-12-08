Пожилая женщина оказалась в реанимации из-за ошибки в счете за воду

Итальянка оказалась в больнице из-за ошибки обслуживающей компании. Об этом сообщает La Republica.

Инцидент произошел в городе Кампороссо. Местная жительница получила счет за воду за август-октябрь текущего года, но в графе была указана слишком крупная сумма – €15 339 (более миллиона рублей).

Помимо этого выяснилось, что банк уже перевел половину суммы компании. В результате 88-летней женщине стало плохо. Ее оперативно госпитализировали в реанимацию местной больницы.

Специалисты провели проверку и выяснили, что компания допустила ошибку. Квитанцию аннулировали, деньги вернули на счет женщины. По словам ее сыновей, состояние пожилой итальянки не улучшилось.

Ранее в Воронеже посетитель бара попал в больницу с травмой черепа после попытки познакомиться с девушкой.