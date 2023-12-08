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Суд Финляндии отказался отдавать россиянина Тордена Украине

Суд Финляндии отказался передать россиянина Воислава Тордена Украине

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Shutterstock

Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать 36-летнего гражданина России Воислава Тордена (также известного как Ян Петровский) на Украину. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Ранее стало известно об освобождении Тордена финским судом.

Издание отмечает, что, согласно решению Верховного суда Финляндии, условий содержания россиянина под стражей для обеспечения возможной экстрадиции на Украину больше нет.

В начале октября Киев запросил экстрадицию Воислава Тордена. Россиянина, имевшего вид на жительство в Норвегии и Финляндии, обвиняют в причастности к террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе. Торден, опасаясь пыток и жестокого обращения со стороны украинских правоохранительных органов, запросил убежище в Финляндии.

19 июля 2023 года семья Тордена прошла через пункт «Ваалимаа», но на следующий день перед посадкой в самолет Тордена впервые задержала полиция.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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