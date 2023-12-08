В Москве задержали владельца шприца с мефедроном, которым укололся ребенок в каршеринге

В Москве поймали мужчину, который летом оставил шприц с мефедроном в каршеринговой машине. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

В середине августа 10-летняя девочка случайно укололась найденным на заднем сиденье арендованного ее родителями автомобиля шприцем. Экспертиза показала, что в нем находилось наркотическое вещество – мефедрон.

К настоящему времени личность пассажира, который употребил наркотик в автомобиле каршеринга Belka Car, установили. Им оказался ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств уроженец Ставропольского края 1986 года рождения. Мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел. Теперь его вновь собираются привлечь к ответственности по 228-й статье УК РФ.

Расследование дела продолжается и по-прежнему находится на контроле в прокуратуре.

Ранее юрист объяснил, как в каршеринговой машине мог оказаться шприц с мефедроном.