В Роскачестве рассказали, что делать если в случае ЧП захлопнулась дверь

Если захлопнулась входная дверь или жилец потерял ключи, то полиция не поможет ее вскрыть. По закону полицейские не имеют права вторгаться в чужую собственность без распоряжения. Однако они будут обязаны это сделать, если речь идет о ЧП и бездействие грозит серьезными последействиями – угрозой жизнью или здоровью детей или порчей имущества, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

В качестве примера таких чрезвычайных ситуаций в ведомстве привели включенную плиту, горящие светильники или открытый огонь, оставление в квартире маленьких детей или беспомощных людей.

«Но, естественно, причина должна быть реальной и угроза должна быть подтверждена», — подчеркнули эксперты.

Для вскрытия двери также можно вызвать сотрудников МЧС, аварийной службы, частных компании по вскрытию дверей. Причем МЧС также вскроет дверь только если есть угроза бездействию. А придумывать повод опасно для жильца, так как в этом случае можно понести ответственность за ложный вызов.

Специалисты для вскрытия двери потребуют предоставить доказательства – документы на квартиру, паспорт с пропиской или договор аренды. На всякий случай сканы или фотографии подобных документов лучше хранить на своем смартфоне.

Так, в Сочи двухлетний ребенок закрылся в квартире один – его мама вызвала спасателей, которые вскрыли металлическую дверь с помощью бензореза.

Ранее спасатели рассказали россиянам, какие правила необходимо соблюдать во время сильных снегопадов.