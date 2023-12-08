Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Роскачестве рассказали, что делать если в случае ЧП захлопнулась дверь

Роскачество: полиция не имеет права вскрывать захлопнувшуюся дверь

close
100%
Depositphotos

Если захлопнулась входная дверь или жилец потерял ключи, то полиция не поможет ее вскрыть. По закону полицейские не имеют права вторгаться в чужую собственность без распоряжения. Однако они будут обязаны это сделать, если речь идет о ЧП и бездействие грозит серьезными последействиями – угрозой жизнью или здоровью детей или порчей имущества, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

В качестве примера таких чрезвычайных ситуаций в ведомстве привели включенную плиту, горящие светильники или открытый огонь, оставление в квартире маленьких детей или беспомощных людей.

«Но, естественно, причина должна быть реальной и угроза должна быть подтверждена», — подчеркнули эксперты.

Для вскрытия двери также можно вызвать сотрудников МЧС, аварийной службы, частных компании по вскрытию дверей. Причем МЧС также вскроет дверь только если есть угроза бездействию. А придумывать повод опасно для жильца, так как в этом случае можно понести ответственность за ложный вызов.

Специалисты для вскрытия двери потребуют предоставить доказательства – документы на квартиру, паспорт с пропиской или договор аренды. На всякий случай сканы или фотографии подобных документов лучше хранить на своем смартфоне.

Так, в Сочи двухлетний ребенок закрылся в квартире один – его мама вызвала спасателей, которые вскрыли металлическую дверь с помощью бензореза.

Ранее спасатели рассказали россиянам, какие правила необходимо соблюдать во время сильных снегопадов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами