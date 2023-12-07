Сенатор назвал выборы президента важным событием для россиян

Назначение выборов президента в России является важным признаком того, что Россия продолжает жить полноценной жизнью. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор Константин Долгов

«Мы уверены в своих силах и скорой победе. Несмотря на то, что Запад ведет против нас экономическую, гибридную и почти открытую войну, никакие демократические процедуры не были отменены, в отличие от Украины, где предстоящие выборы пытаются спустить на тормозах и отложить под любым предлогом», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что президент России уважает граждан страны, и ему важно, чтобы они могли свободно сделать свой выбор. По его мнению, по-настоящему суверенным государством является то, в котором граждане определяют, какой будет власть и каким путем страна идет в будущее.

«Граждане считают участие в выборах крайне важным. Россия была и остается по-настоящему демократическим государством, основанием которого является голос людей, их решающее мнение. Мы отстояли право России и ее народа самостоятельно определять свое будущее. Если не будем решать свою судьбу мы сами, решать будут за нас», — отметил Долгов.

При этом сенатор выразил убежденность в том, что на предстоящих выборах граждане России отдадут свой голос за политическую стабильность и тот курс, которым страна идет под руководством президента. Он напомнил, что на Общероссийском голосовании по принятии поправок в Конституцию России 2020 году люди дали себе возможность вновь избрать президентом страны Владимира Путина.

«Время показало правильность такого решения. В России нет человека с таким же стратегическим видением, колоссальным политическим опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую важнейшие испытания», — заключил Долгов.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на пленарном заседании назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.