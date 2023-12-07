Врач рассказал, какие продукты могут спровоцировать болезни ЖКТ

Алкоголь может спровоцировать развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрита и панкреатита. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.

Кроме того, по его словам, на пищеварительные процессы неподготовленного человека могут повлиять острые продукты, например перец и аджика. В этом случае у него также может развиться панкреатит, предупредил врач. При острой форме такого заболевания стоит отказаться от острых продуктов.

«Если ваши кишки и железы не готовы, то можно получить болезненный эффект. И с гастритом тоже будет нехорошо, потому что выработка кислоты тоже будет повышена на острое. Но больше всего поджелудочная железа страдает», — сказал Харлов.

Еще один продукт, который может вызвать раздражение кишечника, — это сырой чеснок, заключил эксперт.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что при воспалениях и повреждениях слизистой желудочно-кишечного тракта не стоит есть тыкву. Это связано с тем, что в данном овоще содержится большое количество клетчатки, пояснила она.

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