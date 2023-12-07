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Россияне ответили, что их привлекает в путешествиях по стране

ВЦИОМ: россиян в путешествиях по стране больше всего привлекает природа

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Depositphotos

В туристическом сезоне 2023 года россияне отмечают качественное изменений условий отдыха внутри страны. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом наибольшее число туристов в российских городах привлекает красота природы — число таких путешественников выросло с 19% в 2022 году до 27% в 2023-м. Помимо этого, путешественники ценят теплую погоду и чистое море.

«У нас в 2023 году возросло количество тех, кто может для себя характеризовать, чем отдых в России им стал примечателен. Люди начинают больше ездить, больше смотреть, их ответы на наши вопросы о впечатлениях становятся все более наполненными. По показателю качества развития инфраструктуры у нас фактически в два раза увеличилась аудитория, которая положительно оценивает», — рассказал директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин.

Чаще всего туристы предпочитают путешествовать на автомобилях. Автотуризм особенно популярен среди молодых людей в возрасте 18-24 лет, отмечают в исследовании.

Накануне Кирилл Родин говорил, что 81% россиян высоко оценивают качество услуг в сфере внутреннего туризма. По его словам, показатель удовлетворенности граждан России отдыхом внутри страны растет с каждым годом.

Ранее в туриндустрии ответили на сообщения о подорожании путевок с 2024 года.

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