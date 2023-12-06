Минздрав прокомментировал распространение микоплазменной инфекции в РФ

Министерство здравоохранения России считает, что ситуацию с распространением микоплазменной инфекции в России можно назвать управляемой, а также полагает, что в стране достаточно необходимых для борьбы с заболеванием препаратов. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому это абсолютно управляемая инфекция», — приводит РИА Новости слова министра.

О том, что ситуация с распространением микоплазменной инфекции в России находится под контролем, сообщал и Роспотребнадзор. По данным ведомства, речь идет об отдельных случаях, которые не выбиваются из известной картины заболевания.

Помимо России, вспышку заболевания, вызываемого патогеном Mycoplasma pneumoniae, зафиксировали еще в ряде стран, включая Китай, Италию и Германию. Подробности об этом, а также о симптомах инфекции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России может произойти вспышка гриппа.