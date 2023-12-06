В ресторанах России призвали ввести новый регламент продажи алкоголя

Российским ресторанам следует запретить предоставлять гостям винные карты по умолчанию одновременно с меню, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В отношении заведений общепита, по его мнению, следует разработать новый регламент. Соответствующее обращение он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает RT со ссылкой на копию его письма.

Ограничение на предоставление винной карты важно для формирования здорового образа жизни, считает Орлов. Он напомнил, что в последние годы в стране принимаются меры для борьбы с вредными привычками жителей, в том числе — употреблением алкоголя.

В качестве примера эксперт привел запрет на продажу спиртного ночью, отметив, что в отношении ресторанов таких ограничений нет. Рестораны могут в любое время предложить посетителям винную карту, в том числе в неподходящее для спиртных напитков время. Таким образом, по его мнению, алкоголь покупают даже те гости заведения, которые сначала этого не планировали.

Орлов призвал внести изменения в нормативно-правовые базы, чтобы ввести новый регламент работы заведений общественного питания. Главным новшеством станет запрет на выдачу винной карты без просьбы посетителя.

Напомним, эксперты Росалкогольтабакконтроля выяснили, что за первые три квартала этого года в России выросли продажи алкоголя на 4,4% по сравнению с прошлым годом. При этом производство алкоголя сократилось на 4,2%.

В Госдуму ранее внесли законопроект о запрете «наливаек» в жилых домах.