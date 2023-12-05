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На Урале потерявшийся пенсионер несколько дней провел в лесу и выжил

На Урале потерявшегося в лесу пенсионера нашли спустя пять дней

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На Урале мужчина несколько дней провел в лесу. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

По словам родственников, 69-летний мужчина выехал на своей машине в лес на охоту 28 ноября. Он планировал вернуться через два дня, но этого не произошло, поэтому семья пропавшего обратилась к спасателям.

«Беспокойство усиливалось из-за обильного снегопада, метелей, удаленности района, возраста охотника и отсутствия с ним связи», – сообщается в публикации.

Во время поисковой операции спасателям пришлось преодолевать бездорожье и засыпанные снегом склоны горы Высокая. Мужчину нашли в охотничьем домике, где он несколько дней скрывался от непогоды. Россиянину не понадобилась помощь медиков. Его эвакуировали к машине, которую он оставил в лесу.

Ранее в Мурманске волонтеры нашли мужчину, который пропал два месяца назад.

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