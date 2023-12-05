В России начался суд на мужчиной, который запер ребенка в холодильнике

В Дзержинском районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудника супермаркета, который закрыл ребенка в холодильнике. Об этом пишет НДН-инфо со ссылкой на пресс-службу суда.

Конфликт между 9-летним мальчиком и работником магазина произошел, когда ребенок обнаружил просроченный товар на прилавке и попросил его убрать. В ответ на это сотрудник закрыл школьника в холодильном складском помещении, которое находится в магазине.

Следствие провело проверку происшествия и решило возбудить уголовное дело. Суд состоялся в понедельник, 4 декабря.

В ходе заседания были допрошены потерпевшие и свидетели.

«В Дзержинском районном суде города Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Киреева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 127 Уголовного кодекса РФ (незаконное ограничение свободы несовершеннолетнего)», — сообщили в пресс-службе.

Следующее заседание назначено на 7 декабря 2023 года.

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