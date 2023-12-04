Путин наградил волонтера года

Президент России Владимир Путин на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вручил премию «Волонтер года». Награду получила Наталья Аминева, передает ТАСС.

«Трудно быть лучшим из лучших — ну, практически невозможно», — прокомментировал глава государства.

По его словам, номинация «Лучший волонтер года» — это символ, но символ заслуженный.

Аминева вместе с детьми, мужем и родителями помогает бойцам спецоперации: изготавливает маскировочные сети, окопные свечи, и вяжет носки. На работе, в детском эколого-биологическом центре, она также создала волонтерский отряд «Юннаты из «Ростка», который объединяет 40 школьников.

4 декабря Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО. Президент также объяснил непобедимость россиян во время своего выступления на церемонии вручения премии «Волонтер года» на форуме «Мы вместе»

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.