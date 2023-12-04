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В ЛНР задержали украинского шпиона, который следил за российскими военными

ФСБ: в ЛНР задержали шпионившего за военными России гражданина Украины

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который шпионил за российскими военными. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные УФСБ.

Выяснилось, что задержанный собирал информацию о местах дислокации российских военных и передавал ее украинской стороне.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «шпионаж». Ведется следствие.

До этого в Омской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего мужчину, который в интернете призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен и переходить на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ведомства, мужчина получал от координатора инструкции о способах пересечения границы России, чтобы добраться до Украины через сопредельные государства. У него изъяли технику и данные, которые подтверждают антироссийскую деятельность. Как заявили в ФСБ, сам задержанный омич планировал вступить в ряды армии Украины.

Ранее экс-посла США в Боливии Рочу задержали по обвинению в шпионаже на Кубу.

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