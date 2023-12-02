Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения призвал граждан страны реагировать на сигналы воздушных тревог. Видео обращения опубликовано в его Telegram-канале.

«Пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни. Не стоит пренебрегать», — сообщил украинский лидер в своем обращении к нации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти и страна движется к авторитаризму. По его мнению, Украина может стать страной, в которой «все зависит от настроения одного человека».

До этого американский журнал Time назвал «Человеком года 2022» президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины». По мнению редакции, украинский президент «за последний год зарекомендовал себя как символ неповиновения и демократии». Журнал Time выбирает человека года каждый год с 1927-го. В 2021 году этот титул получил предприниматель Илон Маск.

Ранее Washington Post сообщала, что отказ Зеленского от диалога с РФ противоречит истинным интересам США и союзников.