Площадь пожара в Набережных Челнах составляет до 2,5 тыс. кв. м

Площадь пожара в торговых павильонах в Набережных Челнах республики Татарстан составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 2 500 квадратных метров. Быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка», — говорится в сообщении.

Ранее в Геленджике около десяти домов сгорели из-за короткого замыкания. Инцидент произошел на хуторе Бетта. После сильного шторма владелец решил высушить одно из зданий, для этого он использовал обогреватель. Так как дом возводили из легковоспламеняющихся материалов, после замыкания постройка вспыхнула. Впоследствии огонь перекинулся на соседние здания. На кадрах с места происшествия заметно, как из-за ветра пожар быстро охватывает соседние с источником территории.

Во время инцидента никто не пострадал, так как на момент пожара они были пустыми.

1 декабря сообщалось, что пожар на рынке «Садовод» в Москве потушили в 17:03 по московскому времени. По данным канала, при борьбе с огнем пострадал пожарный. 22-летний юноша госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее в МЧС России сообщили о локализации пожара на рынке «Садовод».