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Российские врачи спасли женщину с гигантским тромбом в ноге

Подмосковные врачи спасли женщину с 10-сантиметровым тромбом в ноге

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Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 50-летнюю женщину, удалив у нее из ноги тромб длиной 10 см. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентка обратилась к врачам спустя 10 дней после того, как у нее отекли лодыжка и голень — все это время она терпела сильную боль. Обследование показало, что в одном из сосудов паховой области расположился гигантский тромб.

«Мы приняли решение о незамедлительном хирургическом вмешательстве по удалению большого тромба в паховой области. Мы сделали надрез в паху, выделили закупоренную вену, а затем специальным инструментов вытащили тромб - его длина составила 10 см - и ушили кровеносный сосуд», — рассказал хирург больницы Сергей Лисин, отметив, что операция прошла успешно и пациентка чувствует себя хорошо.

Врач обратил внимание, что в подобных ситуациях не стоит заниматься самолечением и необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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