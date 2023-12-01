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Спасатели используют «Кобру» для тушения пожара на «Садоводе»

МЧС: для тушения пожара на рынке «Садовод» используется система «Кобра»

Для тушения пожара на вещевом рынке «Садовод» спасатели используют систему «Кобра», которая позволяет тушить возгорание через отверстие, не заходя в помещение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что преимущество этой системы также заключается в сокращении времени тушения пожара. В МЧС рассказали, что к работам привлечено более 170 человек и 48 единиц техники.

Днем 1 декабря на вещевом рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар. Территорию охватил густой серо-черный дым. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. 350 человек были эвакуированы. В МЧС также сообщили, что тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка. Площадь возгорания составляет 350 кв. м.

Стоит отметить, что это не первый пожар на территории «Садовода». В июне текущего года там горело три торговых павильона. Спасатели тогда смогли локализовать возгорание на площади 30 кв. м. В мае также было опубликовано видео с пожаром на территории ТК «Садовод».

В ноябре 2022 года «Садовод» горел на площади 50 кв. м. Тогда в результате инцидента никто не пострадал, рынок продолжил работу в обычном режиме.

Ранее на «Садоводе» рассказали, что горящий рынок продолжает спокойно работать.

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