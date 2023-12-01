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Нидерланды внесут €15 млн в новый климатический фонд

Премьер Нидерландов Рютте сообщил о внесении €15 млн в новый климатический фонд

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Global Look Press

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что страна намерена внести €15 млн в фонд для возмещения развивающимся государствам потерь и ущерба от изменения климата. Его слова передает телеканал NOS.

Рютте также заявил, что эти средства станут дополнением к €1,8 млрд, которые Нидерланды ежегодно тратят на подобные климатические проекты.

Решение о создании этого фонда объявили в Дубае на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Размер фонда составит €30 млрд. ОАЭ внесут в него порядка €100 млн. Также €10–100 млн выделят Германия, Великобритания, Япония и США. Со стороны Евросоюза в фонд каждый год будет поступать €225 млн.

Эти деньги пойдут на компенсацию ущерба от наводнений, засух, повышения уровня моря, вызванных изменением климата в уязвимых странах. Фонд считается важным условием для продвижения развивающихся стран вперед в переговорах по сокращению выбросов и переходе на устойчивую энергетику.

Ранее МВФ оценил доходы России от введения налога на выбросы CO2.

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