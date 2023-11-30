В Совфеде назвали причину смерти сенатора Нижегородской области Лебедева

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил РИА Новости, что сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев скончался от инфаркта.

По словам законодателя, сенатора похоронят в Нижнем Новгороде, «в субботу или воскресенье, когда решат родные».

Тимченко отметил, что Лебедев был государственником и отстаивал интересы своего региона», переживал за Россию, работая в комитете СФ по аграрной политике и природопользованию отстаивал интересы аграриев.

О смерти сенатора от Нижегородской области сообщил губернатор Глеб Никитин.

Владимир Лебедев скончался в возрасте 60 лет. Как указал Никитин, в регионе сенатор работал на руководящих должностях в компаниях «Нижновэнерго» и «Лукойл», а также был заместителем губернатора Нижегородской области, заместителем федерального министра природных ресурсов и руководил Федеральным агентством лесного хозяйства.

До этого стало известно о смерти академика РАН Михаила Марова, который был одним из ученых, стоявших у истоков отечественной космонавтики.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.