Похищение девочки под Калугой мог организовать отбывающий срок отец ребенка

На причастность к похищению восьмилетней девочки в Калужской области проверяют ее отца, мужчина отбывает наказание в колонии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

37-летний отец восьмилетней школьницы из Козельска может быть причастен к похищению ребенка. Мужчина отбывает наказание в колонии, ранее он был неоднократно судим за кражи, угон и мошенничество. По данным Telegram-канала Shot, он мог удаленно организовать похищение дочери.

Также прорабатывается версия, что к похищению второклассницы, может быть причастен кто-то из обманутых ее отцом людей. Где сейчас девочка и что с ней — неизвестно.

Школьница пропала в Козельске накануне, неизвестные написали родителям и сообщили, что девочка находится у них. Они вернут ребенка только в случае, если получат 1,5 миллиона рублей в криптовалюте на указанный счет.

Мать обратилась с заявлением в полицию, возбуждено уголовное дело о похищении.

Ранее трое россиян похитили подростка и вымогали у него деньги.