Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Похищение девочки под Калугой мог организовать отбывающий срок отец ребенка

Shot: в Калужской области судимый отец мог организовать похищение дочери

close
100%
Shot' class="item-image" >
Телеграм-канал Shot

На причастность к похищению восьмилетней девочки в Калужской области проверяют ее отца, мужчина отбывает наказание в колонии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

37-летний отец восьмилетней школьницы из Козельска может быть причастен к похищению ребенка. Мужчина отбывает наказание в колонии, ранее он был неоднократно судим за кражи, угон и мошенничество. По данным Telegram-канала Shot, он мог удаленно организовать похищение дочери.

Также прорабатывается версия, что к похищению второклассницы, может быть причастен кто-то из обманутых ее отцом людей. Где сейчас девочка и что с ней — неизвестно.

Школьница пропала в Козельске накануне, неизвестные написали родителям и сообщили, что девочка находится у них. Они вернут ребенка только в случае, если получат 1,5 миллиона рублей в криптовалюте на указанный счет.

Мать обратилась с заявлением в полицию, возбуждено уголовное дело о похищении.

Ранее трое россиян похитили подростка и вымогали у него деньги.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий