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В Новой Каховке сутки не могут починить подстанцию из-за обстрелов

В Новой Каховке сутки не могут починить подстанцию из-за минометного обстрела

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Depositphotos

В Новой Каховке сутки не могут починить подстанцию из-за минометного обстрела. Соответствующая публикация появилась в одноименном Telegram-канале новостного пункта.

«На левом берегу до сих пор нет связи и местами света. Вдобавок, вчера ВСУ ударили по подстанции в Новой Каховке и это усугубило ситуацию с электричеством. Решить проблемы со связью и светом мешают обстрелы ВСУ. Например, вчера электрики не могли начать работы на подстанции, так как украинский миномет не прекращал стрелять по ней», — говорится в сообщении.

До этого половина Донецка и Мариуполь оказались обесточены из-за удара ВСУ.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о прекращении работы ряда котельных в регионе. Ситуацию пытаются разрешить аварийные бригады. На фоне прекращения энергоснабжения правительству ДНР было поручено вести работу в штабном режиме.

Ранее пять мирных жителей Донецка пострадали при обстреле со стороны ВСУ.

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