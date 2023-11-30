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Россиянина подозревают в съемках телефоном под юбками у школьниц

В Новороссийске учителя обвинили в съемках телефоном под юбками у школьниц

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В Новороссийске правоохранители заинтересовались ситуацией с учителем, которого подозревают в непристойном поведении. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в местной школе. В социальных сетях появилось видео, на котором школьницы 12-13 лет обсуждают ситуацию с педагогом. В ролике они утверждают, что видели, как во время занятий учитель снимал одну из подопечных под юбкой.

По словам девочек, подобные инциденты происходили и в других классах. Одна из школьниц заявила, что после этого решила отказаться от ношения юбок.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Сотрудники МВД установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве школьник избил мальчика и отобрал у него деньги на шоколадки.

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