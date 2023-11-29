Две освобожденные в секторе Газа заложницы прибыли в Израиль

Две освобожденные в секторе Газа заложницы прибыли через Египет на территорию Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности находятся в настоящий момент с двумя освобожденными заложницами внутри израильской территории. После того как освобожденные заложницы пройдут первичный медицинский осмотр, военнослужащие Армии обороны Израиля сопроводят их далее в больницы, где они воссоединятся со своими семьями», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

До этого палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что в ответ на усилия президента России Владимира Путина организация освободила двух задержанных женщин, имеющих российское гражданство. Они были переданы Красному Кресту.

Позднее сообщалось, что две освобожденных россиянки были доставлены из сектора Газа на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта «Рафах».

29 ноября агентство Reuters передавало, что гуманитарное перемирие в секторе Газа, возможно, продлят еще на два дня.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Было объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

С 27 ноября паузу продлили еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников. Отмечается, что власти Израиля добавили имена 50 палестинских женщин-заключенных в предыдущий список подлежащих освобождению.

Посол Израиля в РФ рассказал, сколько россиян остаются в плену ХАМАС.