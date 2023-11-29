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Под Красноярском нашли живыми отца и сына, которые ушли на охоту 2 ноября

Под Красноярском нашли живыми ушедших на охоту отца с сыном

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Shutterstock

В Эвенкийском районе Красноярска спустя несколько недель поисков нашли живыми двух мужчин, ушедших на охоту. Об этом сообщает региональное УМВД в Telegram-канале.

Мужчина и его сын-подросток отправились на охоту в Эвенкийском районе Красноярского края еще 2 ноября, россиянина с 16-летним сыном завезли к охотничьему участку на реке Ямбукан.

После этого они в последний раз выходили на связь 6 ноября. 25 ноября родственники заявили о том, что охотники домой так и не вернулись, на место выдвинулись спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

Добравшись до охотничьих угодий, полицейские обнаружили, что следы от бурана уходят в сторону лесной избушки. Появилась твердая уверенность, что с людьми все хорошо. Было принято решение проследовать дальше, однако планам помешали суровые погодные условия.

С охотником и его сыном удалось связаться по спутниковому телефону. Жизни и здоровью мужчины и мальчика ничего не угрожает, в ближайшее время их доставят домой.

Ранее россиянин заблудился в лесу и провел там двое суток.

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