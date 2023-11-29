В Чечню прибыли беженцы из Палестины

В Чеченскую Республику прибыли более 50 беженцев, эвакуированных из Палестины, в том числе 27 детей, сообщил в своем Telegram–канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На перроне столичного вокзала их встретил дорогой БРАТ, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и другие официальные лица», – сообщил Кадыров, добавив, что по прибытии всех беженцев осмотрели медики.

Он отметил, что эвакуированных разместят в оздоровительном лагере «Горный ключ», расположенном в Шалинском районе республики.

По словам главы Чечни, прибывшим будет предоставлена возможность официального трудоустройства в регионе.

«Здесь прибывшим из зоны конфликта будут доступны самые лучшие условия для проживания и отдыха. При необходимости будет оказана медицинская помощь. Для желающих обеспечить собственный заработок будет предоставлено место для трудоустройства в зависимости от профессиональных умений и ранее полученных специальностей», – заключил Кадыров.

26 ноября в Республике Дагестан приняли группу палестинских беженцев в составе 27 человек.

Ранее в Чечне рассказали о планах разместить на территории республики российских граждан, эвакуированных из зоны конфликта.