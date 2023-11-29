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Ученик с ножом напал на школу в Польше и ранил несколько человек

RMF: в Польше молодой человек с ножом ворвался в школу и ранил учеников

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Gottfried Czepluch/Global Look Press

В Польше 18-летний ученик напал на трех человек в районном школьном комплексе под городом Остроленкой. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По данным издания, молодой человек ранил трех человек: двух девушек и одного парня. Одна из школьниц получила ранение в живот и находится в тяжелом состоянии. У второй пострадавшей раны предплечья, а у молодого человека — раны на шее, пишут корреспонденты.

На место происшествия приехала полиция. Подозреваемого задержали. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства случившегося.

До этого во Франции марокканец напал с ножом на пожилых супругов. Стало известно, что злоумышленник, вооруженный мясницким ножом, набросился на 78-летнего мужчину и его 73-летнюю жену в кафе одного из торговых центров Амбуаза. 54-летнего нападавшего сначала обезвредил сотрудник ресторана, к которому затем на помощь пришли охранники.

Ранее одноклассники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки, которую он провожал.

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