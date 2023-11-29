В Госдуме дали совет создателям сериала «Слово пацана»

Создавая фильмы и сериалы о «лихих 90-х», режиссеры и сценаристы должны ответственно относиться к работе, оценивая, как это отразится на молодежи, считает член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. При романтизации воров и бандитов молодые люди начнут им подражать, заявил он в интервью НСН.

О тяжелых для страны годах подрастающему поколению нужно рассказывать, однако делать это следует ответственно, чтобы подростки делали правильные выводы, считает Соловьев.

«Если мы начинаем героизировать бандитов, воров и убийц, романтизировать их образы и в целом время «лихих 90-х», молодые люди закономерно захотят подражать тем, кого они видят с экрана, — убежден депутат. — Отсюда и всплеск детской преступности, о котором нам говорят правоохранительные органы».

Рассказывая о «мрачных 90-х», нужно передавать «атмосферу выживания», при этом не оставляя без внимания тему нравственности, подчеркнул Соловьев. Особенно, по его мнению, воздерживаться от романтизации нужно в случаях, если речь идет о сериалах для подростков.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец после выхода сериала, который рассказывает об истории казанских ОПГ, попросила Роскомнадзор проверить его на соответствие традиционным ценностям.

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