В МИД заявили, что эвакуационные мероприятия России из Газы подходят к концу

Эвакуационные мероприятия России из Газы подходят к концу, из анклава вывезены сотни людей. Об этом заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.

»<…> мы вывезли сотни и наших, и не наших граждан из сектора Газа из тех, что пожелали вернуться в Россию», — сказал дипломат.

Накануне стало известно, что около 200 человек ждут эвакуации из Газы по российскому списку. Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова обратила внимание, что эвакуируются не только россияне, но и члены их семей — палестинцы.

25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не оставит без помощи ни одного гражданина РФ в секторе Газа. Дипломат обратила внимание, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта уже вывезены в Россию.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.